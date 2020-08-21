«Очень быстрая трасса». Хэмилтон поделился мнением о «Сочи Автодроме»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о характеристиках «Сочи Автодрома», который принимает Гран-при России.
«Это очень-очень быстрая трасса. При этом она очень гладкая, шинам из-за этого приходится непросто. Очень сложная средняя секция, на которой не так уж легко пилотировать.
К тому моменту, когда доезжаешь до конца круга, начинается небольшая извилистая секция из шикан, которые заставляют резину реально гореть. Это создаёт проблемы в конце круга.
На этой трассе мы много едем на предельной скорости, она очень требовательна к машине и двигателю, к надёжности», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба АНО «РОСГОНКИ».
В 2020 году Гран-при России пройдёт 24-27 сентября. В качестве гонки поддержки в Сочи приедет молодёжная серия Ф-2, в которой участвуют российские пилоты Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов.
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