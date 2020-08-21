Марко назвал «Мерседес» преступниками

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что «Мерседес» так же виновен в передаче данных, как и «Рейсинг Пойнт» в копировании узлов болида.



«Мы ожидаем разъяснений того, что разрешено, а что нет. В правилах не должно быть слишком много серых зон. То, что сделали в «Рейсинг Пойнт» и «Мерседесе», говорит о том, что действовали два преступника. Я ожидаю, что ФИА определит условия перед следующей гонкой.

Что нам непонятно: команду штрафуют, но позволяют ей использовать эти детали, просто вынося предупреждение на каждой гонке.

Наша позиция: такое копирование, как сделали в «Рейсинг Пойнт», недопустимо. Точно так же, как нельзя передавать информацию конкурентам. Есть доказательства того, что в «Мерседесе» сделали именно это.

Исход разбирательства также имеет решающее значение для работы между нашими командами «Ред Булл» и «Альфа Таури». Мы не присоединились к протесту, потому что «Феррари» и «Рено» были двумя основными командами, которые в любом случае подали бы его», — приводит слова Марко Speedweek.