Стало известно, как в Формуле-1 будет работать запрет особых режимов мотора

Немецкое издание Auto Motor und Sport опубликовала перечень правил, касающихся запрета на особые режимы работы силовых установок Формулы-1. Они вступят в силу начиная с Гран-при Италии.



Все команды обязаны использовать единую карту (режим) двигателя со старта квалификации до окончания гонки. Под исключения попадают:

— прогревочный круг,

— езда в режиме автомобиля безопасности (в том числе виртуальном),

— круг возвращения в боксы после клетчатого флага,

— круги до и после быстрой попытки в квалификации,

— любой другой круг, который более чем на 20 процентов медленнее быстрейшего круга в квалификации.



Выбранный режим двигателя может варьироваться от гонки к гонке в зависимости от типа трассы.



ФИА разрешит использовать кнопку обгона только во время гонки. Параметры для разрядки и подачи электроэнергии могут варьироваться. Но специальный режим разрешат использовать в исключительных случаях, при условии что эксперты ФИА немедленно информируются о его активации.



Так как в нынешнем сезоне у всех команд и пилотов разная степень износа текущих силовых установок, производителям пока будет разрешено выбирать различные настройки в зависимости от состояния мотора. Но начиная с третьего двигателя поставщики должны использовать одинаковые режимы для всех своих силовых установок.