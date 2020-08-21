Команда Формулы-1 «Уильямс» продана компании из США

Американская компания Dorliton Capital выкупила команду Формулы-1 «Уильямс». Об этом гоночный коллектив из Гроува сообщил на своём официальном сайте.
По условиям сделки Dorliton Capital сохранят название «Уильямс», а также индекс болидов FW – в честь Фрэнка Уильямса. Команда продолжит базироваться в Гроуве.
Сделка получила единогласную поддержку совета директоров «Уильямса», включая сэра Фрэнка, который посчитал, что такой вариант обеспечит долгосрочный успех команды в Формуле-1.
«Когда мы начинали процесс продажи, то хотели найти партнёра, который бы разделял ту же страсть и ценности, что и вся команда «Уильямс». И теперь в лице Dorliton Capital нам удалось обрести желаемое. Это может быть концом эры «Уильямса» как семейной команды, но мы знаем, что она находится в хороших руках», – заявила заместитель руководитель команды Клэр Уильямс.
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