Стало известно, за сколько продали «Уильямс»

Компания Williams Grand Prix Engineering Limited, частью которой является команда Формулы-1 «Уильямс», была выкуплена американской Dorliton Capital за € 152 млн, сообщает Yahoo.

К Dorliton Capital также перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.

Напомним, по условиям сделки Dorliton Capital сохранят название команды Ф-1 «Уильямс», а также индекс болидов FW – в честь Фрэнка Уильямса. Гоночный коллектив продолжит базироваться в Гроуве.

Сделка получила единогласную поддержку совета директоров «Уильямса», включая сэра Фрэнка, который посчитал, что такой вариант обеспечит долгосрочный успех команды в Формуле-1.