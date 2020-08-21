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Стало известно, за сколько продали «Уильямс»

Стало известно, за сколько продали «Уильямс»
Авто / Формула-1 0

Компания Williams Grand Prix Engineering Limited, частью которой является команда Формулы-1 «Уильямс», была выкуплена американской Dorliton Capital за € 152 млн, сообщает Yahoo.

К Dorliton Capital также перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.

Напомним, по условиям сделки Dorliton Capital сохранят название команды Ф-1 «Уильямс», а также индекс болидов FW – в честь Фрэнка Уильямса. Гоночный коллектив продолжит базироваться в Гроуве.

Сделка получила единогласную поддержку совета директоров «Уильямса», включая сэра Фрэнка, который посчитал, что такой вариант обеспечит долгосрочный успех команды в Формуле-1.

Команда Формулы-1 «Уильямс» продана компании из США
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