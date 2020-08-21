Moscow Raceway примет в выходные четвёртый этап СМП РСКГ

Автодром Moscow Raceway 22-23 августа примет четвёртый этап Российской серии кольцевых гонок, напоминает пресс-служба серии.



«Этап на Moscow Raceway в этом году покажет, насколько успешно мы решили проблемы, связанные с коронавирусом. Уже сейчас очевидно, что мы единственные из российских серий смогли сохранить число этапов, запустить новые классы и проводить соревнования, соблюдая меры предосторожности. И по числу участников этот год точно не будет провальным – например, на этапе в Санкт-Петербурге мы повторили рекорд 2017 года. Но там был эффект новизны, а московский этап на хорошо знакомой трассе станет индикатором состояния Российской серии кольцевых гонок», — отметил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.



В «Туринге» блистательная победа на прошлом этапе позволила Кириллу Ладыгину (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) сохранить лидерство с 96 очками. Алексей Дудукало (Audi RS3 LMS, LUKOIL Raicng) с 86 очками остаётся в числе ближайших преследователей.



В классе «Супер-продакшн» лидерство оспаривают Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing) и Владислав Незванкин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) – у них 109 и 108 очков соответственно.



В классе «Туринг-Лайт» Владимир Шешенин (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT), похоже, становится недосягаем для оппонентов: за первую половину сезона он выиграл пять гонок из шести и приедет на 4-й этап с багажом в 149 очков. Для сравнения, у Леонида Панфилова (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT) 91 очко.



В зачёте S1600 лидерство сохраняет Пётр Плотников (Volkswagen Polo, «Академия ралли») – у него 102 очка. Но после ярких выступлений в Казани к нему подтянулся Ефим Гантмахер (Kia Rio X-Line, RUMOS Racing), набрав за все этапы 86 очков.



В зачёте SMP GT4 Russia Денис Ременяко (Mercedes-AMG GT4, Capital Racing Team) остаётся лидером, имея 149 очков. В классе «Спортпрототип CN» лидирует Павел Кузьминов, набравший 240 очков. Вторую позицию занимает Иван Пугачёв, на счету которого 158 очков.

Фото: СМП РСКГ