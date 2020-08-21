Леклер заявил, что вопреки темпу «Феррари» доволен нынешним сезоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что, несмотря на трудное начало сезона для команды, сам он доволен тем, как выступает в нынешнем году.
«Не думаю, что я стал лучше выступать в квалификациях. По крайней мере вы всегда стараетесь прибавить в этом аспекте. Но гонки мне удаются, именно поэтому я доволен своим сезоном на данный момент. Это в основном связано с работой с шинами. Я улучшил этот компонент своего пилотажа по сравнению с прошлым годом.
В конце прошлого сезона я старался быть честным с самим собой и знал, что работа с резиной — моё самое слабое место. На зимних тестах поработал над этим. В итоге мне удалось сделать шаг вперёд», — приводит слова Леклера Planet F1.
В личном зачёте Леклер набрал 45 очков и идёт четвёртым. Он на 87 баллов отстаёт от лидирующего Льюиса Хэмилтона. «Феррари» в Кубке конструкторов занимает лишь пятое место. В активе «Скудерии» 61 очко.
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