Косаченко — о словах Марко про Квята: он толком не контролирует процессы в «Альфа Таури»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Оксана Косаченко отреагировала на слова советника «Ред Булл» Хельмута Марко о пилоте «Альфа Таури» Данииле Квяте. Функционер заявил, что россиянин в нынешнем сезоне пока не оправдывает ожиданий. По мнению Косаченко, Марко «перекладывает с больной головы на здоровую».
«Мне показалось, что эти слова Марко отговорка, попытка переложить с больной головы на здоровую. Давайте посмотрим на количество сходов Даниила и по чьей вине это произошло. Хельмут в очередной раз показал, что толком не контролирует процессы в младшей команде. Возможно, он настолько увлечён тем, что происходит с Максом Ферстаппеном, и не следит за остальными или получает информацию из третьих рук. Это непонятный посыл, надеюсь, это не повлияет на состояние Квята», — приводит слова Косаченко «Р-Спорт».
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