Валттери Боттас: не могу жаловаться, что мне не дали пятилетний контракт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в очередной раз высказался о продлении контракта с командой. Финн подчеркнул, что не разочарован тем фактом, что новое соглашение рассчитано лишь на один год.
«Как я и говорил раньше, речь шла либо о годичном контракте, либо ни о чём вообще. Не ожидал большего, хотя, конечно, просил. Я всегда подписываю однолетние контракты. Возможно, в „Мерседесе“ думают, что это придаёт мне больше мотивации. Конечно, мне бы хотелось получить многолетний контракт. Подписал бы его с закрытыми глазами. Но если годичное соглашение — всё, что мне могут предложить, я должен принимать это.
Что касается моего напарника, то Льюис чемпион и он побеждал меня всё то время, пока я в команде. Его достижения впечатляют, и я знаю, что победить его сложно. Но это мой вызов. Чтобы стать чемпионом, должен победить всех, в том числе моего напарника. Знаю, что, выступая в «Мерседесе», у меня уже есть 50% необходимого для победы в чемпионате. Не собираюсь жаловаться, что мне не дали трёхлетний или пятилетний контракт", — приводит слова финна Nextgen-Auto.
- 21 августа 2020
-
18:37
-
17:17
-
17:13
-
16:47
-
14:29
-
13:32
-
13:19
-
11:59
-
11:47
-
10:18
-
09:34
-
08:51
-
01:03
-
00:15
- 20 августа 2020
-
21:50
-
20:58
-
19:56
-
19:03
-
17:38
-
16:50
-
16:30
-
14:15
-
12:40
-
11:05
-
10:06
-
09:05
-
08:40
-
00:52
-
00:46
- 19 августа 2020
-
22:53
-
21:06
-
19:58
-
19:00
-
17:41
-
16:58