Валттери Боттас: не могу жаловаться, что мне не дали пятилетний контракт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в очередной раз высказался о продлении контракта с командой. Финн подчеркнул, что не разочарован тем фактом, что новое соглашение рассчитано лишь на один год.

«Как я и говорил раньше, речь шла либо о годичном контракте, либо ни о чём вообще. Не ожидал большего, хотя, конечно, просил. Я всегда подписываю однолетние контракты. Возможно, в „Мерседесе“ думают, что это придаёт мне больше мотивации. Конечно, мне бы хотелось получить многолетний контракт. Подписал бы его с закрытыми глазами. Но если годичное соглашение — всё, что мне могут предложить, я должен принимать это.

Что касается моего напарника, то Льюис чемпион и он побеждал меня всё то время, пока я в команде. Его достижения впечатляют, и я знаю, что победить его сложно. Но это мой вызов. Чтобы стать чемпионом, должен победить всех, в том числе моего напарника. Знаю, что, выступая в «Мерседесе», у меня уже есть 50% необходимого для победы в чемпионате. Не собираюсь жаловаться, что мне не дали трёхлетний или пятилетний контракт", — приводит слова финна Nextgen-Auto.