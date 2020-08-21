Пилот программы «Ред Булл» выступит в Формуле-2 вместо травмированного Гэлаела
Минувший этап Формулы-2 в Испании ознаменовался травмой пилота команды DAMS Шона Гэлаела, у которого диагностировали перелом четвёртого позвонка. По прогнозам, индонезиец может пропустить около шести недель. Совершенно точно он не выступит на следующих двух этапах чемпионата.
Ожидается, что временной заменой Гэлаелу в DAMS станет пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс, сообщает Auto Hebdo. Эстонец в нынешнем сезоне заявлен в чемпионат Супер Формулы, который проводится в Японии.
Официально стороны ещё не объявляли о начале временного сотрудничества, но подчёркивается, что Випсу и команде DAMS остаётся уладить лишь небольшие формальности.
Следующий этап чемпионата Формулы-2 пройдёт в бельгийском Спа.
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