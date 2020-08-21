За минувшую неделю в Формуле-1 обнаружили один случай коронавируса

Пресс-служба Формулы-1 на своей странице в «Твиттере» продолжает отчитываться о проделанной работе по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

На минувшей неделе в Ф-1 было проведено 2847 тестов на COVID-19. Анализы брали у пилотов, членов команд и многочисленного персонала. Один из тестов впоследствии дал положительный результат.

Напомним, на сегодняшний день среди пилотов был обнаружен лишь один случай заражения коронавирусом. Опасное заболевание перенёс гонщик «Рейсинг Пойнт». Из-за этого мексиканец вынужден был пропустить Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия. Его место в команде временно занимал Нико Хюлькенберг.

После двухнедельного отсутствия Перес выступил на Гран-при Испании.