За минувшую неделю в Формуле-1 обнаружили один случай коронавируса
Пресс-служба Формулы-1 на своей странице в «Твиттере» продолжает отчитываться о проделанной работе по предотвращению распространения пандемии коронавируса.
На минувшей неделе в Ф-1 было проведено 2847 тестов на COVID-19. Анализы брали у пилотов, членов команд и многочисленного персонала. Один из тестов впоследствии дал положительный результат.
Напомним, на сегодняшний день среди пилотов был обнаружен лишь один случай заражения коронавирусом. Опасное заболевание перенёс гонщик «Рейсинг Пойнт». Из-за этого мексиканец вынужден был пропустить Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия. Его место в команде временно занимал Нико Хюлькенберг.
После двухнедельного отсутствия Перес выступил на Гран-при Испании.
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