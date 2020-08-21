Квят: здорово, что Гран-при России пройдёт со зрителями
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о Гран-при России. Спортсмен выразил удовлетворение, что домашний Гран-при пройдёт со зрителями.
«Здорово, что гонка пройдёт со зрителями. Уверен, организаторы предпримут всё, чтобы зрители оставались в безопасности. Честно говоря, будет достаточно интересно снова увидеть зрителей на трибунах, потому как мы давно не выступали перед ними. В общем, это будет здорово. Домашний Гран-при — всегда привилегия для каждого пилота», — приводит слова российского пилота RaceFans.
Напомним, из-за пандемии коронавируса большинство этапов чемпионата мира проходит за закрытыми дверями. Ожидается, что этап в России будет одним из немногих, который пройдёт со зрителями.
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