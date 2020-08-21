В Великобритании базируется 6 команд Ф-1, ни одна из них не контролируется британцами

Сегодня, 21 августа, стало известно, что команда Формулы-1 «Уильямс» была выкуплена крупной американской компанией Dorliton Capital. Команда сохранит своё название и будет по-прежнему базироваться в Гроуве.
После осуществления этой сделки в Формуле-1 сложилась необычная ситуация: шесть команд чемпионата базируются в Великобритании, но ни одна из них не контролируется британцами.
«Мерседес», чья база находится в Брэкли, принадлежит немецкому концерну «Даймлер», французское «Рено» базируется в Энстоуне. «Макларен», чья база находится в Уокинге, финансируется инвесторами из Бахрейна. «Рейсинг Пойнт», чья инфраструктура расположена в Сильверстоуне, управляется канадским миллиардером Лоуренсом Строллом.
Австрийский «Ред Булл» базируется в Милтон-Кинс, а «Уильямс» теперь де-факто стал американским.
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