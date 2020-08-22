Феттель объяснил, почему не пользуется социальными сетями

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему не пользуется социальными сетями. По его словам, он видел, как люди попадают от них в зависимость.

«Никогда не пробовал пользоваться социальными сетями. Думаю, что это хорошо. Многие люди говорят мне, что не могут без них жить. Так что не думаю, что что-то упускаю. Вижу, как это работает с другими людьми. На мой взгляд всё делается так, чтобы люди попадали в зависимость от этого. Это не для меня», — приводит слова немца GPblog.

Себастьян Феттель по завершении нынешнего сезона покинет «Феррари». Его место в «Скудерии» займёт Карлос Сайнс. Пока неизвестно, будет ли выступать Феттель в Формуле-1 в 2021 году.