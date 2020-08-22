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Ферстаппен не жалеет, что присоединился к «Ред Булл», а не к «Мерседесу»

Ферстаппен не жалеет, что присоединился к «Ред Булл», а не к «Мерседесу»
Авто / Формула-1 0

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не жалеет, что стал гонщиком молодёжной программы австрийской команды, а не «Мерседеса».

«Не жалею. Думаю, всё идёт как должно. Чтобы стать лучшим пилотом, я должен проходить через трудности. У меня всё отлично, ни о чём не жалею. Очевидно, что сейчас отношения серьёзно отличаются от тех, которые были, когда я только присоединился к команде. Мы пережили вместе очень много хорошего и много плохого, что позволяет нам укрепить внутреннюю связь.

В прошлом году у нас было несколько критических моментов. Было отличное общение, и мы прекрасно понимали друг друга. Мне больше даже не нужно смотреть на данные, потому что мы все знаем, чего конкретно хотим», — приводит слова Макса Ферстаппена Inside Racing.

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