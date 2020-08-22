Нидерландский гонщик посоветовал «Ред Булл» заменить Албона на Хюлькенберга

Нидерландский автогонщик пилот серии IMSA Рендер ван дер Занде считает, что «Ред Булл» стоит рассмотреть кандидатуру Нико Хюлькенберга в качестве замены Александеру Албону.



«Вижу хорошую замену Албону в лице Нико Хюлькенберга. Он движется к закату карьеры, и ему необязательно побеждать Макса. Молодой пилот в свою очередь этого хочет. Нико не станет соревноваться с Максом, но он может бросить ему вызов. А затем придут подиумы. Сейчас Албон в такой же ситуации, в которой был в своё время Пьер Гасли», — приводит слова ван дер Занде GPBlog.



Нико уже говорил, что ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в двух Гран-при, где заменял Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус.