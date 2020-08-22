Бинотто — о протесте на решение по «Рейсинг Пойнт»: это важно для будщего Формулы-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил причины, по которым команда подала протест на решение ФИА по «розовым „Мерседесам“.
»Причина, по которой мы подтвердили подачу апелляции в том, что мы хотим добиться ясности и прозрачности в правилах. Думаю, что воздуховоды тормозов — это и есть причина, но решение Международного апелляционного суда откроет более широкое обсуждаение концепции болида «под копирку», что важно для нас. Это важно и для будущего Формулы-1, потому что, в первую очередь, речь идёт об интеллектуальной собственности, а это является важным активом компании.
Если кто-то каким-то образом скопирует и создаст практически идентичный болид конкурентам прошлого сезона, то правила должны защитить самого конкурента. Вот почему я считаю, что сейчас важно внести ясность в этот вопрос ради будущего Формулы-1", — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.
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