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Бинотто — о протесте на решение по «Рейсинг Пойнт»: это важно для будщего Формулы-1

Бинотто — о протесте на решение по «Рейсинг Пойнт»: это важно для будщего Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил причины, по которым команда подала протест на решение ФИА по «розовым „Мерседесам“.

»Причина, по которой мы подтвердили подачу апелляции в том, что мы хотим добиться ясности и прозрачности в правилах. Думаю, что воздуховоды тормозов — это и есть причина, но решение Международного апелляционного суда откроет более широкое обсуждаение концепции болида «под копирку», что важно для нас. Это важно и для будущего Формулы-1, потому что, в первую очередь, речь идёт об интеллектуальной собственности, а это является важным активом компании.

Если кто-то каким-то образом скопирует и создаст практически идентичный болид конкурентам прошлого сезона, то правила должны защитить самого конкурента. Вот почему я считаю, что сейчас важно внести ясность в этот вопрос ради будущего Формулы-1", — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.

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