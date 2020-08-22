Стролл: по-прежнему мечтаю завоевать титул
Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл признался, что всё ещё нацелен на завоевание титула в обозримом будущем Это заветная мечта канадца.
«Здорово, что у меня наконец есть конкурентоспособный болид. Сезон складывается пока очень хорошо. Похоже, впервые в карьере есть шанс показать свой талант. В Формуле-1 всегда чему-то учишься. Всегда стараюсь прогрессировать. Конечно, сейчас у меня гораздо больше опыта, чем было, когда начинал карьеру. Но всегда пытаюсь стать лучше. По-прежнему мечтаю завоевать титул», — приводит слова Стролла GPblog.
21-летний Лэнс Стролл проводит четвёртый сезон в Формуле-1. В нынешнем сезоне занимает пятое место в общем зачёте. Командой «Рейсинг Пойнт» владеет отец Лэнса — Лоуренс Стролл.
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