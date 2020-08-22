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Вильнёв считает, что «Феррари» ошибается, приглашая на ключевые посты итальянцев

Вильнёв считает, что «Феррари» ошибается, приглашая на ключевые посты итальянцев
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что руководство «Феррари» допускает ошибку, пытаясь превратить команду исключительно в итальянскую. По его словам, в число руководителей «Скудерии» входит слишком много итальянцев.

«Феррари» необходимо всё начинать сначала. Это очень сложно и займёт много времени. Сейчас они пытаются превратить команду чисто в итальянскую и приглашают на ключевые посты итальянцев. Но не считаю, что это необходимо делать в Формуле-1", — приводит слова Вильнёва GPblog.

Напомним, в нынешнем сезоне «Феррари» показывает слабейшие результаты за последние годы. Команда занимает пока лишь пятое место в Кубке конструкторов. После шести гонок в активе «Скудерии» 61 очко.

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