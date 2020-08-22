Феттель: Леклер доказал, что с нынешним болидом «Феррари» подиумы возможны
Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что, невзирая на все проблемы с болидом в нынешнем сезоне, места на подиуме с ним по-прежнему достижимы. Немец отметил, что это уже доказал его напарник по команде Шарль Леклер.
«Конечно, люблю бороться за первые места. Мне нравится побеждать и чувствовать, что можно добиваться отличных результатов. Мы ещё не достигли этого. В нынешнем сезоне это будет не так легко сделать. Но Шарль Леклер уже доказал, что при благоприятных обстоятельствах можно провести хорошую гонку и завоевать подиум», — приводит слова немецкого пилота Inside Racing.
Шарль Леклер в нынешнем сезоне уже дважды финишировал на подиуме. Феттель в 2020 году ещё не добивался такого результата.
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