Сергей Сироткин: Гран-при России — 2020 станет уникальным

Бывший пилот Формулы-1, резервист «Рено» Сергей Сироткин поделился мыслями о Гран-при России — 2020. По его словам, событие может стать по-настоящему уникальным, так как этот этап может стать единственным в 2020 году, который посетят зрители.

«Гран-при России в этом году станет первым этапом в календаре чемпионата мира, который пройдёт со зрителями. Огромное спасибо командам «Росгонок» и «Сочи Автдрома», которые проделали огромную работу, чтобы дать всем такую возможность. Не исключаю, что это может быть единственный этап в году, на котором, пусть и в ограниченном количестве, появятся зрители.

Это делает его уникальным и особенным. Очень надеюсь, что многие болельщики смогут туда приехать, потому что в этом году, возможно, посетить Формулу 1 больше не удастся», — приводит слова россиянина официальный сайт «Сочи Автодрома».