Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Перес — о штрафе «Рейсинг Пойнт»: надеюсь, мы отыграемся на трассе

Перес — о штрафе «Рейсинг Пойнт»: надеюсь, мы отыграемся на трассе
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал штраф, присуждённый его команде за использование спорных элементов болида. Напомним, «Рейсинг Пойнт» за это лишился 15 очков, а также команда была оштрафована на 400 тысяч евро.

«Знал о штрафе, который получили. Надеюсь, отыграемся на трассе как можно быстрее. Конечно, команде в такой ситуации непросто, ведь проделана большая работа. Всё это неприятно, ведь для нас подготовили отличный болид. По сравнению с минувшим годом, когда у нас была неопределённость и непонимание направления развития, мы сделали большой шаг вперёд», — приводит слова мексиканского спортсмена GPblog.

Напомним, «Рейсинг Пойнт» обвиняют в копировании элементов болида «Мерседеса».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020