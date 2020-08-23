Перес — о штрафе «Рейсинг Пойнт»: надеюсь, мы отыграемся на трассе
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал штраф, присуждённый его команде за использование спорных элементов болида. Напомним, «Рейсинг Пойнт» за это лишился 15 очков, а также команда была оштрафована на 400 тысяч евро.
«Знал о штрафе, который получили. Надеюсь, отыграемся на трассе как можно быстрее. Конечно, команде в такой ситуации непросто, ведь проделана большая работа. Всё это неприятно, ведь для нас подготовили отличный болид. По сравнению с минувшим годом, когда у нас была неопределённость и непонимание направления развития, мы сделали большой шаг вперёд», — приводит слова мексиканского спортсмена GPblog.
Напомним, «Рейсинг Пойнт» обвиняют в копировании элементов болида «Мерседеса».
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