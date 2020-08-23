Вандорн заявил о готовности заменить кого-либо из пилотов Ф-1 в случае необходимости

Экс-пилот Формулы-1 Стоффель Вандорн, выступающий в Формуле-E, вспомнил, как ему пришлось выйти на старт гонки в Формуле-1 в 2016 году в качестве замены Фернандо Алонсо на этапе в Бахрейне. Бельгиец отметил, что теперь он гораздо лучше готов выступить в роли резервиста.
«Тогда у меня не было достаточной подготовки. Теперь я подготовлен к замене кого-либо гораздо лучше. Да, я не пилотировал болид Формулы-1 достаточно долго. Первое время буду испытывать странные чувства. Но в целом я достаточно активен, работаю на симуляторе „Мерседеса“ и езжу на этапы. Уверен, теперь по крайней мере знаю, чего ожидать.
Конечно, никому не желаю заболеть, так что у меня нет настоящего стремления выходить на замену. Нахожусь в странном положении, ведь никогда не знаешь, когда понадобятся мои услуги. Но если что-то случится, буду готов", — приводит слова Вандорна GPToday.
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