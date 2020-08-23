Марко: с Риккардо в команде у «Ред Булл» было бы два одинаково сильных гонщика
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не исключил возвращения в австрийскую команду Даниэля Риккардо. Функционер отметил, что с австралийцем в составе у «Ред Булл» было бы два одинаково сильных пилота.
«Не могу ответить на вопрос, выступал бы Риккардо лучше, чем Албон. У нас нет никаких фактов. С Албоном мы вторые в Кубке конструкторов, с Даниэлем мы бы тоже были вторыми. Правда в том, что вместе с Даниэлем у нас было бы два одинаково сильных гонщика. Кроме того, с ним весело работать. Мы по-прежнему хорошие друзья. Возможно ли его возвращение в команду? Пути всегда есть, но должны быть подходящие обстоятельства», — приводит слова Марко GPblog.
Напомним, со следующего сезона Риккардо будет защищать цвета «Макларена».
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