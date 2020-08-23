Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят надеется, что лимит на бюджеты позволит сократить отставание от «Ред Булл»

Квят надеется, что лимит на бюджеты позволит сократить отставание от «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о внедрении с 2021 года лимита на бюджеты. Россиянин надеется, что такой финансовый регламент позволит сократить отставание его команды от «Ред Булл».

«Сейчас разница в скорости между машинами „Ред Булл“ и „Альфа Таури“ очевидна. Посмотрим, что принесёт в этом плане лимит на бюджеты. Надеюсь, отставание между всеми командами сократится. Это сделает гонки более интересными для болельщиков и более справедливыми — для пилотов», — приводит слова россиянина GPblog.

«Ред Булл» после шести этапов сезона-2020 занимает второе место в Кубке конструкторов, набрав 135 очков. Что касается «Альфа Таури», команда из Фаэнцы набрала 16 очков, и это позволяет занимать седьмую позицию.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020