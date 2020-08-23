Ауэр выиграл вторую гонку DTM на «Лаузитцринге», Кубица снова последний

На автодроме «Лаузитцринг» завершилась вторая гонка уик-энда в DTM. Победителем стал Лукас Ауэр, принёсший «БМВ» первую победу в сезоне. Второе место у экс-пилота Формулы-1 Тимо Глока, тройку лучших замкнул Робин Фряйнс.

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица снова стал последним, отстав от предпоследней позиции на 13 секунд.

DTM. «Лаузитцринг». Вторая гонка

1. Лукас Ауэр (RMR BMW) — 57.22,467

2. Тимо Глок (RMG BMW) — +1,210

3. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +1,775

4. Джейми Грин (Rosberg Audi) — +1,977

5. Нико Мюллер (Abt Audi) — +2,464

6. Рене Раст (Rosberg Audi) — +2,475

7. Джонатан Абердин (RMR BMW) — +3,236

8. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +4,096

9. Марко Виттманн (RMG BMW) — +4,205

10. Шелдон ван дер Линде (RBM BMW) — +9,090...

16. Роберт Кубица (ART BMW) — +28,090.