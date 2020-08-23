Ауэр выиграл вторую гонку DTM на «Лаузитцринге», Кубица снова последний

На автодроме «Лаузитцринг» завершилась вторая гонка уик-энда в DTM. Победителем стал Лукас Ауэр, принёсший «БМВ» первую победу в сезоне. Второе место у экс-пилота Формулы-1 Тимо Глока, тройку лучших замкнул Робин Фряйнс.
Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица снова стал последним, отстав от предпоследней позиции на 13 секунд.
DTM. «Лаузитцринг». Вторая гонка
1. Лукас Ауэр (RMR BMW) — 57.22,467
2. Тимо Глок (RMG BMW) — +1,210
3. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +1,775
4. Джейми Грин (Rosberg Audi) — +1,977
5. Нико Мюллер (Abt Audi) — +2,464
6. Рене Раст (Rosberg Audi) — +2,475
7. Джонатан Абердин (RMR BMW) — +3,236
8. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +4,096
9. Марко Виттманн (RMG BMW) — +4,205
10. Шелдон ван дер Линде (RBM BMW) — +9,090...
16. Роберт Кубица (ART BMW) — +28,090.
- 23 августа 2020
-
17:54
-
16:26
-
16:11
-
15:44
-
14:29
-
13:03
-
11:51
-
10:44
-
09:59
-
00:42
-
00:00
- 22 августа 2020
-
22:44
-
21:22
-
20:45
-
19:44
-
18:28
-
17:51
-
16:26
-
15:44
-
15:02
-
13:59
-
12:55
-
11:49
-
10:51
-
00:45
- 21 августа 2020
-
23:35
-
22:39
-
21:30
-
20:36
-
19:51
-
18:37
-
17:17
-
17:13
-
16:47
-
14:29