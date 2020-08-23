Виньялес — об аварии на Гран-при Штирии: мои тормоза просто взорвались

Пилот «Ямахи» Маверик Виньялес прокомментировал свою аварию на Гран-при Штирии. Из-за аварии Виньялеса гонка была прервана красными флагами.



«В ходе гонки я ждал момента, чтобы поймать оптимальный ритм, но затем давление в тормозах стало падать. Я один раз выехал за пределы трассы. Я проехал три медленных круга, но затем снова начал атаковать, но затем снова возникли проблемы с тормозами, и меня обогнали Куартараро, Росси и Петруччи. Вскоре после этого тормоза снова заработали как нужно, и я прибавил в темпе и догонял соперников. Но в одном из поворотов мои тормоза попросту взорвались, я ничего не мог сделать. Раньше у меня в карьере никогда ничего не происходило в таком роде», — приводит слова Виньялеса Autosport.