Вильнёв рассказал, как победить Хэмилтона

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв рассказал, как можно победить Льюиса Хэмилтона.



«Как вы могли видеть, в прошлом Нико Росбергу удалось залезть в голову Льюису Хэмилтону и в итоге победить. Боттас тоже может попробовать сделать это, но сейчас у нас есть слишком много пилотов, готовых на всё ради победы. Чтобы победить Хэмилтона, нужно залезть в его голову вне трассы. Победить его на трассе недостаточно — после поражений он всегда возвращается и становится только сильнее. Это отличает чемпионов, они всегда хотят побеждать.



Росбергу удалось продержаться один сезон, а потом он просто закончил карьеру, потому что продолжать бороться было бессмысленно. Победить Льюиса можно, но он очень силён, потому что уверенно чувствует себя в команде», — приводит слова Жака Вильнёва GPBlog.