Вильнёв рассказал, как победить Хэмилтона

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв рассказал, как можно победить Льюиса Хэмилтона.
«Как вы могли видеть, в прошлом Нико Росбергу удалось залезть в голову Льюису Хэмилтону и в итоге победить. Боттас тоже может попробовать сделать это, но сейчас у нас есть слишком много пилотов, готовых на всё ради победы. Чтобы победить Хэмилтона, нужно залезть в его голову вне трассы. Победить его на трассе недостаточно — после поражений он всегда возвращается и становится только сильнее. Это отличает чемпионов, они всегда хотят побеждать.
Росбергу удалось продержаться один сезон, а потом он просто закончил карьеру, потому что продолжать бороться было бессмысленно. Победить Льюиса можно, но он очень силён, потому что уверенно чувствует себя в команде», — приводит слова Жака Вильнёва GPBlog.
- 23 августа 2020
-
20:50
-
19:33
-
17:54
-
16:26
-
16:11
-
15:44
-
14:29
-
13:03
-
11:51
-
10:44
-
09:59
-
00:42
-
00:00
- 22 августа 2020
-
22:44
-
21:22
-
20:45
-
19:44
-
18:28
-
17:51
-
16:26
-
15:44
-
15:02
-
13:59
-
12:55
-
11:49
-
10:51
-
00:45
- 21 августа 2020
-
23:35
-
22:39
-
21:30
-
20:36
-
19:51
-
18:37
-
17:17
-
17:13