Хауг пытался переманить Феттеля в «Макларен» в 2008 году

Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» Норберт Хауг признался, что пытался переманить Себастьяна Феттеля в «Макларен» в 2008 году.
«Я вёл переговоры с Феттелем ещё в то время, когда он был пилотом „Торо Россо“. Кто знает, что бы было с историей Формулы-1, если бы мы в итоге договорились. С другой стороны, на высоком уровне все всегда ведут какие-то переговоры, просто не признают этого. Но такой случай действительно был.
Что пошло не так в ситуации с Феттелем и „Феррари“? Со злости все говорят, что не так пошло всё, что могло. Но это не так. Просто как „Мерседес“ смог создать идеальные условия для Хэмилтона, так и „Феррари“ не удалось это сделать для Феттеля. Последняя победа „Феррари“ была в 2007 году. И если бы мы не сглупили с пит-стопом, Хэмилтон не застрял бы в гравии в Китае, и тогда у него были бы очки, необходимые для титула», — приводит слова Хауга GrandPrix247.
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