В «Макларене» рассчитывают побороться за второе место в Кубке конструкторов в 2021 году

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки считает, что изменения в уровне прижимной силы в 2021 году могут дать британской команде шанс побороться за второе место в Кубке конструкторов.



«Я думаю, что у нас есть шанс. Изменения прижимной силы дают возможности, которых ранее не было. Позади „Мерседеса“ средняя группа команд делает новые шаги из года в год и продолжает делать шаги вперёд, что добавляет интереса. Изменения дают возможность прогрессировать. Конечно, есть вероятность и сделать шаг назад, но дверь за „Мерседесом“ в следующем году открыта. В правилах достаточно пространства для манёвра, чтобы сделать шаг вперёд», — приводит слова Джеймса Ки PlanetF1.



Напомним, новый технический регламент вступит в силу в 2022 году, однако в 2021-м команды снизят уровень прижимной силы.