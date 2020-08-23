Уэббер — о соперничестве с Феттелем: я тоже не был ангелом

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поделился воспоминаниями о конкуренции с Себастьяном Феттелем. На Гран-при Малайзии 2013 года Феттель нарушил инструкции Multi 21 и атаковал австралийца.



«Я лидировал в гонке, и если быть откровенным, то Себастьян не должен был остаться позади меня, этому не способствовали ни решения на ранних стадиях гонки, ни то, что он в ходе гонки какое-то время ехал позади Хэмилтона. Больше всего я жалею, что не переключил двигатель в режим повышенной мощности, когда он атаковал меня, хотя нужно было это сделать.



Но на уровне инстинктов казалось, что мы должны просто довести гонку до конца, потому что до финиша оставалось несколько кругов, а борьба друг с другом ведёт к повышенному износу техники. Было понятно, что нужно довести этап до конца. Кто знает, может быть Феттель и сам сожалеет о содеянном. Может и нет. Но если честно, то я тоже не был ангелом в некоторых ситуациях», — приводит слова Марка Уэббера PlanetF1.