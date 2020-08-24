Марко призвал запретить телеметрию и радиообмен в Формуле-1

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил мнение, что последние годы доминирования Льюиса Хэмилтона в основном связаны с превосходством силовой установки «Мерседес» над другими моторами.



«Хэмилтон – очень одарённый пилот, но его огромное превосходство является следствием более мощной силовой установки. В настоящее время в Ф-1 нет чемпионата пилотов, есть лишь первенство инженеров. Выделяться должен не технический продукт, а человек. Это то, что интересует и очаровывает людей», — заявил Марко.



По его словам, запрет телеметрии и радиообмена пилота с командой позволит сделать гонки более интересными.



«В Формуле-1 мы ближе к автономному вождению, чем Google. Всё определяют инженеры. А это неправильный путь», — цитирует Марко GrandPX.