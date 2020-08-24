Команды Ф-1 обеспокоены тем, что этапы в России и Португалии пройдут со зрителями

Ряд команд Формулы-1 выразил обеспокоенность, что организаторы Гран-при России и Португалии планируют провести свои этапы со зрителями на трибунах.



«По нашей информации, несколько команд обеспокоены этим и опасаются за здоровье своих коллективов», — сообщает газета Bild am Sonntag.

Руководитель трассы в Португалии Пауло Пинейро заявил, что опасения неоправданны, так как во время Гран-при будут предприняты беспрецедентные меры безопасности.



«Речь идёт о том, чтобы не перегружать нашу систему. Даже при 50 тысячах зрителей пространства будет достаточно. Присутствие фанатов вовсе не означает, что им будет всё разрешено. Когда вы покупаете билет, то в придачу получаете целый свод правил поведения, с которыми необходимо согласиться. Маску можно снимать только для еды и питья. А те, кто хочет сходить в туалет, должны делать это по согласованию с официальными лицами», — цитирует Пинейро GrandPX.