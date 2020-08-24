Вольф ответил на обвинения по поводу использования «Мерседесом» гибких антикрыльев

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда не использует на своих болидах гибкие задние антикрылья, а обвинения, связанные с этим, являются домыслами журналистов.
«У нас нет гибкого заднего антикрыла. Я не знаю, какие изображения анализировались, но мы даже не пытаемся приблизиться к какой-либо серой зоне в правилах. Особенно с гибкими крыльями. Может быть, им стоит поискать в другом месте», — цитирует Вольфа GrandPX.
Напомним, перед Гран-при 70-летия на болид немецкой команды поставили камеру, направленную назад. Журналисты портала Motorsport проанализировали кадры с неё, и зафиксировали, что плоскость заднего крыла «Мерседеса» изменяется в поворотах. Причём степень изгиба полностью зависела от того, насколько крутым был поворот. Такой эффект может быть достигнут благодаря специальным запрограммированным кинематическим характеристикам углепластиковых элементов.
- 24 августа 2020
-
11:59
-
11:30
-
10:55
-
09:13
-
00:46
- 23 августа 2020
-
23:51
-
22:52
-
21:56
-
20:50
-
19:33
-
17:54
-
16:26
-
16:11
-
15:44
-
14:29
-
13:03
-
11:51
-
10:44
-
09:59
-
00:42
-
00:00
- 22 августа 2020
-
22:44
-
21:22
-
20:45
-
19:44
-
18:28
-
17:51
-
16:26
-
15:44
-
15:02
-
13:59
-
12:55
-
11:49
-
10:51
-
00:45