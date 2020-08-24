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Вольф ответил на обвинения по поводу использования «Мерседесом» гибких антикрыльев

Вольф ответил на обвинения по поводу использования «Мерседесом» гибких антикрыльев
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда не использует на своих болидах гибкие задние антикрылья, а обвинения, связанные с этим, являются домыслами журналистов.

«У нас нет гибкого заднего антикрыла. Я не знаю, какие изображения анализировались, но мы даже не пытаемся приблизиться к какой-либо серой зоне в правилах. Особенно с гибкими крыльями. Может быть, им стоит поискать в другом месте», — цитирует Вольфа GrandPX.

Напомним, перед Гран-при 70-летия на болид немецкой команды поставили камеру, направленную назад. Журналисты портала Motorsport проанализировали кадры с неё, и зафиксировали, что плоскость заднего крыла «Мерседеса» изменяется в поворотах. Причём степень изгиба полностью зависела от того, насколько крутым был поворот. Такой эффект может быть достигнут благодаря специальным запрограммированным кинематическим характеристикам углепластиковых элементов.

«Мерседес» попался на использовании гибкого заднего крыла
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