«Кит или слон?» Алексей Попов раскритиковал рейтинг быстрейших пилотов Ф-1

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением относительно рейтинга быстрейших пилотов, который недавно представило руководство чемпионата.



«Сейчас опубликовали рейтинг Формулы-1, который все высмеяли и правильно сделали. Мне поступало много вопросов по нему. Хорошо: Сенна, Шумахер в тройке. Быстрые ребята. Ферстаппен, Алонсо, даже Леклер, окей. И я ищу, ищу – Прост 20-й! Это рейтинг самых быстрых пилотов. Они считали тупо по квалификациям и относительно партнёров по команде. Таким образом, я не могу понять — Прост 20-й, а Ковалайнен и Трулли в топ-8. Ладно, Ярно был быстр в квалификации. И потом, кстати, создавал тот самый «паровозик Трулли».

Ковалайнен с тем же Льюисом провёл такой сезон, который даже вспоминать не хочется. И вот они решили, что Ковалайнен восьмой, а Прост 20-й.

Я слушаю подкасты Beyond The Grid и вам советую. Очень часто ведущий Том Кларксон берёт интервью у бывших инженеров. И все они в один голос говорят, что Прост – гонщик нечеловеческого калибра. Даже на уровне Сенны, Пике, Мэнселла. А тут его ставят на 20-е место. О чём после этого можно говорить? Тем более в квалификации Прост никогда и не старался. И даже не потому, что медленнее Сенны, или забил на квалификацию и ставил на гонку. Он и до Сенны всегда работал на гонки и был быстр в них.

Такие вот рейтинги, и потом их начинают всерьёз обсуждать. А подсчитали ведь ещё с сотыми секундами: Шумахер в среднем на 0,140 секунды медленнее Сенны. А вот Хэмилтон… Ребята, хорош! Кит или слон? А Хуана-Мануэля Фанхио, который гонялся в возрасте за 40 лет, куда будем девать?» — сказал Попов в своём YouTube-канале.