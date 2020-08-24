Хюлькенберг отказался от роли резервного пилота «Мерседеса»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг ответил отказом на предложение «Мерседеса» стать официальным резервным гонщиком команды.



«Не вижу себя в роли резервного пилота. Последние десять лет я был боевым гонщиком, поэтому подобное решение стало бы для меня регрессом без особых перспектив. Не вижу в этом смысла.



Конечно, из-за ситуации с коронавирусом, всегда может что-то произойти, но не хочу надеяться на это. Буду поддерживать форму и постараюсь быть готовым, насколько смогу, если кому-то понадобятся мои услуги. Но не думаю, что это будет происходить каждый Гран-при. Я работаю над возвращением в 2021 году», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.



Нико уже говорил, что ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в двух Гран-при, где заменял Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус.