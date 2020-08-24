В «Ред Булл» не согласны, что их концепция болида оказалась неудачной

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что главный конструктор австрийской команды Эдриан Ньюи, несмотря на стремления конкурентов копировать концепт болида «Мерседеса» с небольшим наклоном шасси, уверен в конструкции RB16 с высокой задней частью и не считает её потенциал исчерпанным.
«Ньюи в настоящее время больше вовлечен в развитие RB16. Вся команда горит желанием стать лучше. Вы же видели, что мы сделали с ремонтом болида Ферстаппена в Венгрии. Это было невероятно. Три пит-стопа в Испании меньше двух секунд. В команде все горят!
В принципе, болиды в следующем году остаются такими же. Те, кто может позволить себе пойти ва-банк, постараются переделать свои концепты. Но мы посвятили себя развитию нынешнего болида с высокой задней частью. Эдриан Ньюи считает это наиболее эффективным решением. И мы будем придерживаться его. Команда уверена в концепции и верит в неё», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
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