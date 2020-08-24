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В «Ред Булл» не согласны, что их концепция болида оказалась неудачной

В «Ред Булл» не согласны, что их концепция болида оказалась неудачной
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что главный конструктор австрийской команды Эдриан Ньюи, несмотря на стремления конкурентов копировать концепт болида «Мерседеса» с небольшим наклоном шасси, уверен в конструкции RB16 с высокой задней частью и не считает её потенциал исчерпанным.

«Ньюи в настоящее время больше вовлечен в развитие RB16. Вся команда горит желанием стать лучше. Вы же видели, что мы сделали с ремонтом болида Ферстаппена в Венгрии. Это было невероятно. Три пит-стопа в Испании меньше двух секунд. В команде все горят!

В принципе, болиды в следующем году остаются такими же. Те, кто может позволить себе пойти ва-банк, постараются переделать свои концепты. Но мы посвятили себя развитию нынешнего болида с высокой задней частью. Эдриан Ньюи считает это наиболее эффективным решением. И мы будем придерживаться его. Команда уверена в концепции и верит в неё», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

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