Риккардо предложил Марко поспорить на набитие татуировки

Даниэль Риккардо очень весёлый гонщик и любит всяческие пари. Мы уже писали, что он выиграл спор на наручные часы у известного журналиста. Позже гонщик предложил спор на набитие татуировки руководителю «Рено» Сирилю Абитебулю. Однако оказалось, что с аналогичным предложением Риккардо обращался и к консультанту «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко.



«Он пришёл вместе с этим пари и татуировкой. Я сказал, что никогда в жизни не сделаю её на своём теле. Поэтому мы ещё не договорились о ставке на 2020 год», — рассказал Марко.



Это не первый спор доктора Марко и Риккардо. Ещё когда пилот выступал за «Ред Булл» они заключили пари, что место Валттери Боттаса в «Мерседесе» перед стартом сезона-2019 освободится. Даниэль проиграл.



«Риккардо очень бережливый человек. Это проигрыш действительно задел его», — приводит слова Марко Planet F1.



На что именно спорили функционер и пилот не сообщается.

Риккардо и Абитебуль поспорили на набитие татуировки