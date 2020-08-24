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Риккардо предложил Марко поспорить на набитие татуировки

Риккардо предложил Марко поспорить на набитие татуировки
Авто / Формула-1 0

Даниэль Риккардо очень весёлый гонщик и любит всяческие пари. Мы уже писали, что он выиграл спор на наручные часы у известного журналиста. Позже гонщик предложил спор на набитие татуировки руководителю «Рено» Сирилю Абитебулю. Однако оказалось, что с аналогичным предложением Риккардо обращался и к консультанту «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко.

«Он пришёл вместе с этим пари и татуировкой. Я сказал, что никогда в жизни не сделаю её на своём теле. Поэтому мы ещё не договорились о ставке на 2020 год», — рассказал Марко.

Это не первый спор доктора Марко и Риккардо. Ещё когда пилот выступал за «Ред Булл» они заключили пари, что место Валттери Боттаса в «Мерседесе» перед стартом сезона-2019 освободится. Даниэль проиграл.

«Риккардо очень бережливый человек. Это проигрыш действительно задел его», — приводит слова Марко Planet F1.

На что именно спорили функционер и пилот не сообщается.

Риккардо и Абитебуль поспорили на набитие татуировки
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