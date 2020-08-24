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Выиграй билеты на Гран-при России Формулы-1!

Выиграй билеты на Гран-при России Формулы-1!
Авто / Формула-1 0

«Чемпионат» совместно с «Сочи Автодромом» проводит конкурс в преддверии Гран-при России Формулы-1, который запланирован на 25-27 сентября и должен стать первым этапом в сезоне-2020, который пройдёт со зрителями на трибунах.

Мы разыгрываем два билета на главную трибуну Гран-при России, с которой можно понаблюдать за стартом гонки, всеми пит-стопами и борьбой гонщиков перед торможением у второго поворота «Сочи Автодрома».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо:

— Быть подписанным на паблики «Чемпионата» и «Сочи Автодрома»;
— Сделать репост записи с конкурсом и не удалять его до окончания конкурса;
— Дождаться 1 сентября, когда мы случайным образом определим счастливчика, который получит два билета и сможет провести шикарные выходные на берегу Чёрного моря!

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