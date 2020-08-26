Элджей примет участие в восьмом этапе чемпионата Forza Motorsport

Спортивное агентство SMA, организатор всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020, объявило даты проведения восьмого этапа соревнований. Отборочные заезды для всех участников пройдут с 3 по 5 сентября, финал этапа начнётся 6 сентября в 18:00. Отборочные и финал чемпионата пройдут в режиме онлайн-соревнований.
Главный гость этапа — популярный российский рэп-исполнитель Элджей. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей. Официальный автомобиль гонки – BMW M8 GTE. Соревноваться участники восьмого этапа Чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на трассе «Яс Марина».
Участие в восьмом этапе Forza Motorsport 2020 бесплатное. Зарегистрироваться можно в официальной группе чемпионата «ВКонтакте» или по ссылке.
Гостями студии и участниками финала 6 сентября станут: гуру автотюнинга России – Гоша Турботех (@goshaturbotech), а также два атлета Black Monster: участники сборных России по скейтбордингу и BMX Егор Кальдиков и Алекс Никулин.
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