Элджей примет участие в восьмом этапе чемпионата Forza Motorsport

Спортивное агентство SMA, организатор всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020, объявило даты проведения восьмого этапа соревнований. Отборочные заезды для всех участников пройдут с 3 по 5 сентября, финал этапа начнётся 6 сентября в 18:00. Отборочные и финал чемпионата пройдут в режиме онлайн-соревнований.



Главный гость этапа — популярный российский рэп-исполнитель Элджей. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей. Официальный автомобиль гонки – BMW M8 GTE. Соревноваться участники восьмого этапа Чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на трассе «Яс Марина».



Участие в восьмом этапе Forza Motorsport 2020 бесплатное. Зарегистрироваться можно в официальной группе чемпионата «ВКонтакте» или по ссылке.



Гостями студии и участниками финала 6 сентября станут: гуру автотюнинга России – Гоша Турботех (@goshaturbotech), а также два атлета Black Monster: участники сборных России по скейтбордингу и BMX Егор Кальдиков и Алекс Никулин.