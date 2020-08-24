Хэмилтон признался, что карантинные ограничения стали для него психологическим испытанием

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ограничения, связанные с карантином, стали для него психологическим испытанием. По словам британца, теперь у него нет возможности часто общаться с друзьями и отвлекаться от работы, что мешает находить нужный психологический баланс.

«Определённо, всё это стало для меня вызовом. Да, мы все в одной лодке. Конечно, когда сражаешься за титул, чаще чувствуешь себя одиноким. Но в этом году эти ощущения усилились, ведь в „пузыре“ ограниченное количество людей.

Я привык путешествовать, искать какой-то позитив, общаться с друзьями. В этом году всё это делать намного сложнее, трудно сохранять баланс. Мне сложно описать это словами. Это настоящий вызов, лично для меня это психологическое испытание. Не знаю, что скажете вы, быть может вам удаётся видеться с семьёй чаще, но мне нет", — приводит слова британца Motorsport.