«Самая сумасшедшая в мире». Алонсо высказался о гонке «500 миль Индианаполиса»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от участия в гонке «500 миль Индианаполиса», назвав её самой сумасшедшей в мире.

«Адреналин, опасность, скорость, история. Это был классный опыт, один из лучших, которые только может получить пилот. Нам хотелось сражаться за победу, но для этого не было нужного темпа и опыта. Наверное, мы бы могли побороться за место в топ-10, но не хватило удачи.

Как бы то ни было, эти 200 кругов были очень напряжёнными. Я получал удовольствие от каждой секунды за рулём. Хочу поблагодарить пилотов, команды, спонсоров, сам чемпионат, журналистов и болельщиков. Чувствовал их поддержку. Это самая сумасшедшая гонка в мире", — приводит слова испанца Marca.