Марко: Пересу было нечего терять, если COVID-19 будет у Макса, он упустит шанс на титул

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о возможном заражении коронавирусом лидера команды Максом Ферстаппеном. По словам функционера, если это случится, нидерландец потеряет все шансы на титул.

«Коронавирус может разрушить весь чемпионат. Пересу было нечего терять. Если COVID-19 подхватит Ферстаппен, его борьба за титул будет завершена.

Рассчитываем на его чувство ответственности. Он понимает ситуацию. Несколько человек из его окружения уже заразилось коронавирусом. Он видел, как легко подцепить эту болезнь", — приводит слова Марко GPblog.



Напомним, на сегодняшний день единственный пилот, у кого был обнаружен коронавирус, — Серхио Перес. Из-за этого мексиканец пропустил два этапа чемпионата мира.