Баттон: переход Риккардо в «Макларен» или сделает его карьеру, или сломает её

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о скором переходе пилота «Рено» Даниэля Риккардо в «Макларен». По словам британца, это будет определяющим моментом в карьере австралийца. По мнению Баттона, после этого карьера Даниэля либо пойдёт ввысь, либо будет полностью разрушена.

«Переход в „Макларен“ либо сделает его карьеру, либо разрушит. Ему нужно двигаться в направлении команды, которая может дать ему возможность бороться за победы и, надеюсь, за титул. Это важный шаг. „Макларен“ с двигателем „Мерседеса“ станет очень конкурентоспособным», — приводит слова Баттона GPblog.

Напомним, в «Макларене» Даниэль Риккардо заменит Карлоса Сайнса, который перейдёт в «Феррари». Место Даниэля в «Рено» займёт Фернандо Алонсо.