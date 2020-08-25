Алексей Попов: плохо, что Марко начал высказываться про Квята

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением относительно состояния молодёжной программы «Ред Булл», а так же отметил, что недавние высказывания доктора Хельмута Марко относительно выступлений Даниила Квята являются тревожным сигналом для российского пилота.
«Ред Булл» оказался в тупике со всей своей системой. Они привыкли, что у них уже есть опытные гонщики и огромное количество молодёжи, а сейчас её нет. Есть Цунода и Дарувала. Но оба дебютанты Ф-2. И всё. Есть ещё Випс. Да, Цунода уже выиграл одну гонку в Ф-2 и стабильно едет на подиум. Но всё равно рано брать и сажать его в «Альфа Таури». Это шанс для Дани. Потому что, доктор Марко даже уже в интервью начал не очень хорошо высказываться про него. Это плохо. 6:0 – квалификационный итог с Пьером, и это нездорово. По очкам: 14 у Гасли и 2 у Квята» — сказал Попов в своём YouTube-канале.
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