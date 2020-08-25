Бакстон: история Гасли повторяется с Албоном. Усвоили ли в «Ред Булл» урок?

Известный журналист Уилл Бакстон отметил прогресс, которого Пьер Гасли добился в нынешнем сезоне, а также выразил надежду, что «Ред Булл» не допустит аналогичную ошибку, как это было в случае с понижением француза, в отношении Александера Албона.

«С каждым уик-эндом Пьер производит всё лучшее впечатление. Он стал одним из самых конкурентоспособных пилотов в квалификации, регулярно попадая в топ-10. В гонках Гасли размерен, последователен, быстр и, когда того требует момент, агрессивен.



Решение понизить его в прошлом казалось слишком суровым и преждевременным. Двенадцать гонок – это слишком мало, чтобы пилот мог почувствовать себя комфортно в новой команде. Не говоря уже о необходимости соперничества с Ферстаппеном.

Теперь история повторяется. Вопрос в том, усвоили ли в «Ред Булл» урок? Готова ли команда дать время безусловно талантливому Албону и оказывать ему поддержку, чтобы тот сумел раскрыть свой потенциал? Ведь в «Ред Булл» не без оснований выбрали тайского гонщика, понизив Гасли.



В любом случае, сейчас это всё не касается Пьера. Он сосредоточен на себе, а не на Ферстаппенне, Албоне или «Ред Булл», прекрасно выступая в нынешнем году», – написал Бакстон в своей колонке на сайте Ф-1.