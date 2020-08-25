Грожану припомнили его аварию с Алонсо и Хэмилтоном. Ромен ответил

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился на своей странице в «Инстаграме» фотографией с памятного подиума: пять лет назад французский гонщик финишировал третьим на Гран-при Бельгии.
«Пять лет назад в Спа», — подписал снимок Ромен.
Фото доступно на странице Грожана в «Инстаграме».
В комментариях над французом пошутили, что этот день должен был запомниться и по другой причине – в 2012 году Грожан устроил большой завал на старте всё того же Гран-при Бельгии, выбив с трассы Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона.
«Этот действительно так. Но я верю, что извлёк много уроков с тех пор», — написал в ответ Грожан.
После шести этапов в нынешнем сезоне Ромен занимает последнее 21-е место в личном зачёте. Он не набрал ни одного очка. Его напарник Кивен Магнуссен (1) – 17-й.
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