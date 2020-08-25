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Флавио Бриаторе заразился коронавирусом и находится в тяжёлом состоянии

Флавио Бриаторе заразился коронавирусом и находится в тяжёлом состоянии
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане. У 70-летнего миллиардера был выявлен коронавирус, и сейчас он находится в палате интенсивной терапии в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Очаг с почти 70 случаями коронавируса был выявлен в элитном ночном клубе, который находится в Сардинии и принадлежит Бриаторе. Тесты 52 сотрудников заведения дали положительный результат. Клуб в Порто Черво был открыт в 1998 году и является одним из любимых мест отдыха миллионеров и футболистов. Его посещали Златан Ибрагимович и Синиша Михайлович.

Сам Бриаторе ещё в марте предположил, что успешно перенёс коронавирус ещё зимой.

«Я заболел в декабре. У меня была очень высокая температура, боль в лёгких и одышка. Это продолжалось дней десять. Мой доктор не мог понять, что происходит. Врачи сделали рентген и компьютерную томографию, которая показала тень в моих лёгких. После того как в Италии началась паника, доктор сказал, что у меня, должно быть, был коронавирус. К счастью, я уже выздоровел на тот момент», — сообщал тогда Флавио.

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