Флавио Бриаторе заразился коронавирусом и находится в тяжёлом состоянии

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане. У 70-летнего миллиардера был выявлен коронавирус, и сейчас он находится в палате интенсивной терапии в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Очаг с почти 70 случаями коронавируса был выявлен в элитном ночном клубе, который находится в Сардинии и принадлежит Бриаторе. Тесты 52 сотрудников заведения дали положительный результат. Клуб в Порто Черво был открыт в 1998 году и является одним из любимых мест отдыха миллионеров и футболистов. Его посещали Златан Ибрагимович и Синиша Михайлович.
Сам Бриаторе ещё в марте предположил, что успешно перенёс коронавирус ещё зимой.
«Я заболел в декабре. У меня была очень высокая температура, боль в лёгких и одышка. Это продолжалось дней десять. Мой доктор не мог понять, что происходит. Врачи сделали рентген и компьютерную томографию, которая показала тень в моих лёгких. После того как в Италии началась паника, доктор сказал, что у меня, должно быть, был коронавирус. К счастью, я уже выздоровел на тот момент», — сообщал тогда Флавио.
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