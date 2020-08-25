Формула-2 после этапа в Сочи завершит сезон в Бахрейне

Организаторы молодёжной моносерии Формула-2 обнародовали окончательный календарь на сезон-2020. Ранее в расписании сезона значилось 10 этапов, последний из которых должен был пройти на «Сочи Автодроме» в конце сентября в качестве гонки поддержки Формулы-1. Теперь в Формуле-2 объявили, что после российского этапа проведут ещё два — оба в Бахрейне. Два этапа на автодроме в Сахире завершат сезон — в Абу-Даби Формула-2 в этом сезоне не поедет.
Таким образом, на данный момент в Ф-2 прошла ровно половина чемпионата, по итогам которой лидирует Каллум Айлотт, опережающий Роберта Шварцмана.
Календарь оставшейся части сезона Формулы-2
28-30 августа. Гран-при Бельгии
4-6 сентября. Гран-при Италии
11-13 сентября. Гран-при Тосканы
25- 27 сентября. Гран-при России
27-29 ноября. Гран-при Бахрейна
4-6 декабря. Гран-при Сахира.
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