Завод из Беларуси стал новым партнёром команды Формулы-1 «Макларен»

Пресс-служба «Макларена» объявила о заключении многолетнего партнёрского соглашения между командой Формулы-1 и Миорским металлопрокатным заводом — Miory Steel (ММПЗ-групп, Беларусь).
Начиная с Гран-при Бельгии логотипы Miory Steel появятся на носу болида MCL35 и рукавах одежды механиков.
«Мы рады объявить о нашем новом партнёрстве с Miory Steel и внести свой вклад развитие их бренда и бизнеса, используя сильную маркетинговую платформу «Макларена». Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества в этом сезоне», — заявил руководитель команды из Уокинга Зак Браун.
Председатель правления ММПЗ-групп Алексей Ковалёнок также прокомментировал подписание соглашения.
«Мы очень рады предстоящему партнёрству с «Маклареном». Рассматриваем наше сотрудничество как долгосрочное, инновационное и взаимовыгодное для всех его участников. Партнёрство с ведущей командой Формулы-1 — это первый случай в истории суверенной Беларуси. И это достижение позволяет нам с воодушевлением смотреть в будущее», — отметил он.
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