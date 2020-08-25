Завод из Беларуси стал новым партнёром команды Формулы-1 «Макларен»

Пресс-служба «Макларена» объявила о заключении многолетнего партнёрского соглашения между командой Формулы-1 и Миорским металлопрокатным заводом — Miory Steel (ММПЗ-групп, Беларусь).



Начиная с Гран-при Бельгии логотипы Miory Steel появятся на носу болида MCL35 и рукавах одежды механиков.



«Мы рады объявить о нашем новом партнёрстве с Miory Steel и внести свой вклад развитие их бренда и бизнеса, используя сильную маркетинговую платформу «Макларена». Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества в этом сезоне», — заявил руководитель команды из Уокинга Зак Браун.



Председатель правления ММПЗ-групп Алексей Ковалёнок также прокомментировал подписание соглашения.



«Мы очень рады предстоящему партнёрству с «Маклареном». Рассматриваем наше сотрудничество как долгосрочное, инновационное и взаимовыгодное для всех его участников. Партнёрство с ведущей командой Формулы-1 — это первый случай в истории суверенной Беларуси. И это достижение позволяет нам с воодушевлением смотреть в будущее», — отметил он.